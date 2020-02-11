Midilli'ye kaçmaya çalışan 11 düzensiz göçmen, 2 organizatör yakalandı

11.02.2020 20:40 | Son Güncelleme: 11.02.2020 20:40

Balıkesir'in Ayvalık ve Karesi ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 11 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.



Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Tuzla mevkiinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasadışı yollarla gitmeye çalışan 8 Kongo uyruklu şahıs ve bunlara organizatörlük yaptığı tespit edilen Kongo uyruklu C.K. isimli şahsı ele geçirdi. Aynı saatlerde Balıkesir'in Karesi ilçesi Köteyli Mahallesi'nde devriye nöbeti yapmakta olan jandarma ekipleri de Midilli Adası'na yasadışı yollarla gitmeye çalışan 2 Bangladeş ve 1 Afganistan uyruklu şahıs ve bunlara organizatörlük yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu A.E. isimli şahsı yakaladı.



Her iki operasyonda yakalanan 2 organizatör zanlısı gözaltına alınırken, 11 düzensiz göçmen hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA