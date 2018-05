MHP'li Sırakaya'ya Kadınlardan Tam Destek

25. 26. Dönem MHP Gaziantep Milletvekili Adayı Gazeteci Mezine Sırakaya, Gaziantep MHP İl Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek partisinden yeniden 27. Dönem Milletvekili Aday Adayı oldu.

Sırakaya, MHP Gaziantep İl Binası toplantı salonunda yaptığı basın açıklamasına çok sayıda kadının katılması gözlerden kaçmadı. Farklı partilerden yaklaşık 50 kadına MHP rozeti takan Sırakaya, "Ben kadın, erkek, çocuk, bu millete hizmet etmek için yola çıktım" dedi.

Sırakaya, "6317 Şehidi olan Gaziantep'in renkleri kırmızı-siyah giyerek basın toplantımı yapmayı uygun buldum. Çünkü Gaziantep kendisiyle her zaman gurur duyan bir şehir. Ankara'da Ülkücü Şehitler ve Taşmedreseliler Kızılcahamam Anıtını ziyaret ettim. Gördüm ki her taşın üstünde en az beş Gaziantepli, Taşmedreseli ağabeyimizin adını gördüm ve göz yaşlarıma hakim olamadım. Bu kadim şehir vatanı, milleti, bayrağı için her zaman canından vazgeçmiş. Sizinle gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Sırakaya'nın sözleri, katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Sarıkaya, "Bir yıldır yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğimden, 27. Dönem Milletvekili aday adaylığı için 24 Nisan 2018 tarihinde istifa ettim. MHP Genel Merkezimize, ülkeme hizmet etmek için aday adaylığı başvurumu yaptım. Sayın liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin hayır duasını alarak çıkmış olduğum bu yolda yanımda olan, davamızın neferleri değerli dostlarıma, yaklaşık 5 yıl birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski İl başkanım Dr. Muhittin Taşdoğan ve yönetimdeki arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Yeni İl başkanım Muzaffer Çelik ve yönetimine çalışmalarında başarılar diliyorum. Gaziantep MHP İl İlçe teşkilatlarında geçmişte görev yapan başkanlarımızı ve yöneticilerimizi buradan sevgiyle selamlıyorum. Ben değil biz anlayışı ile Milliyetçi Hareket Partisi'nden 27. Dönem Gaziantep Milletvekili aday adaylığı müracaatı yapan tüm ülküdaşlarıma, yol arkadaşlarıma çıktıkları bu kutlu yolda başarılar dilerim. 25. 26 Dönem Gaziantep Milletvekili adaylığı nasip eden yüce rabbim 27. Dönemde de inşallah ülkemize hizmet için çıktığımız bu yolda kısmetse bize en güzel yolu gösterecektir. Biz ülkücüler ülkü ocaklarında hizmet yarışı için yola çıkan kardeşlerimizle birlikte aynı saflarda menfaatsiz, aynı amaca hizmet için yürümeyi öğrendik. Bundan sonrada bu birliktelik her alanda ve her safhada devam edecektir. Türk Milleti zorlu bir yolun yolcusudur. Bu yol Türk ve Türkiye düşmanlarının karşısında, Türkiye'yi en ileriye taşıyacak güçlü bir milletin yeniden dirilişinin yoludur. Bizler hileli siyasete, hileli sermayeye, hileli yönetime, haksızlıklara ve istismara göz yummayız. Türkiye, tarihsel çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapmalı ve uygulamalıdır. Biz, Başbuğumun bize bıraktığı, Milli devlet ve Milli demokrasi ilkesinden yola çıkarak, Türk milletinin bütün fertlerini aynı derecede sevmeyi öğrendik, söz konusu devletse milletse ölmeyi öğrendik, Türk Milletinin özgürlüğü egemenliği ve bağımsızlığı için yaşamayı öğrendik. Mücadelemiz hiçbir zaman siyasi kazanç, koltuk mücadelesi olmadı. Çanakkale'de, Gaziantep'te, İzmir'de, Van'da Türkiye Cumhuriyeti için can veren atalarımızın torunları, bugün vatan müdafaası için Afrin'de şehit düştü. 15 Temmuz meydanlarında şehit düştü. Tamda bitti, öldü dedikleri anda 15 Temmuz'da yeniden dirilen Türk Milleti bir kez daha küllerinden doğmayı tüm dünyaya gösterdi.

Biz çetin bir yola çıktık. Kimi bu yolda siyasi vaatlere kandı, kimi bazı engellere takıldı, kimileri de şahsi menfaatlerinin kurbanı oldu. Biz çıktığımız çetin yolda bizimle kalan yürekli, kuvvetli, cesur, inanan, güvenen dava arkadaşlarımızla sonuna kadar liderimiz Devlet Bahçeli ile ne pahasına olursa olsun yürüyemeye devam ettik ve bundan sonrada bu yoldan dönmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP