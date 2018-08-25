MHP'li Özyürek: "15 Hektar Alan Yandı"

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Koyulhisar ilçesinde çıkan orman yangının 15 hektar ormanlık alanda etkili olduğunu açıkladı.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ederek yangından etkilenen köy ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Koyulhisar Kaymakamı Mehmet Baki Kılıçlar'dan bilgi alan Özyürek, yangının 15 hektarlık çam ormanında etkili olduğunu, yangını kontrol altına alma ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. - SİVAS