MHP Genel Başkanı Bahçeli, "A Milli Futbol Takımımız alın teriyle, emeğiyle, mücadelesiyle tarih...
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "A Milli Futbol Takımımız alın teriyle, emeğiyle, mücadelesiyle tarih yazmıştır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "A Milli Futbol Takımımız alın teriyle, emeğiyle, mücadelesiyle tarih yazmıştır. Ancak bunu hazmedemeyen, bundan rahatsız olanlar da ortaya çıkmaya başlamışlardır. İzlanda'da yaşanan rezaletler, sporun centilmenliğine, hoşgörü ruhuna aykırı kötü muameleler tek kelimeyle skandal ötesidir" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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