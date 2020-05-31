Mezitli'de enginar hasadı Mersin'in Mezitli ilçesinde kadınlar, hasat ettikleri enginarları üretici pazarında satıyor.

Mersin'in Mezitli ilçesinde kadınlar, hasat ettikleri enginarları üretici pazarında satıyor.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin desteğiyle çalışma yürüten Üretici Kadın Kooperatifi üyeleri sezonun son enginar hasadını yaptı.

Kale Mahallesi'nde 4 hasat döneminde toplanan 4 bin enginar, Demokrasi Meydanı'ndaki Özgür Kafe'de satışa sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, üretimde başarı sağlayan kadınlara desteklerinin süreceğini belirtti.

Kaynak: AA