Mezitli'de enginar hasadı
Mersin'in Mezitli ilçesinde kadınlar, hasat ettikleri enginarları üretici pazarında satıyor.
31.05.2020 13:09 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:06
Mersin'in Mezitli ilçesinde kadınlar, hasat ettikleri enginarları üretici pazarında satıyor.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin desteğiyle çalışma yürüten Üretici Kadın Kooperatifi üyeleri sezonun son enginar hasadını yaptı.
Kale Mahallesi'nde 4 hasat döneminde toplanan 4 bin enginar, Demokrasi Meydanı'ndaki Özgür Kafe'de satışa sunuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, üretimde başarı sağlayan kadınlara desteklerinin süreceğini belirtti.
Kaynak: AA