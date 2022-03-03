Messi yeni tarzıyla alay konusu oldu! Yapılan yorumlar gülmekten kırıp geçiriyor
Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Eyfel kulesi fotoğrafıyla sosyal medyada mizah konusu olan Lionel Messi, yine benzer şekilde gündemin zirvesine oturdu. Beckham'ın oğlu Romeo'nun paylaştığı fotoğrafta leopar desenli eşofman takımıyla görülen dünyaca ünlü yıldızın tarzı alay konusu oldu. Messi için yapılan yorumlar sosyal medyayı salladı.
Futbolseverler Arjantinli yıldızın tarz değişikliklerini benimseyemiyor. PSG'ye transfer olduğundan beri uzun sakalı tercih eden Messi, saç ve sakal imajında biraz değişikliğe gitti. Messi'nin saç ve sakal tarzından çok eşofman tercihi konuşuldu.
BECKHAM PAYLAŞTI
PSG'li yıldızlar Mbappe, Neymar ve Messi'yle buluşan Romeo Beckham, Instagram'dan fotoğraf serisi paylaştı. Messi, leopar desenli eşofmanlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada Messi hakkında birbirinden ilginç yorumlar yapıldı.
İşte bazı sosyal medya paylaşımları: