Messi yeni tarzıyla alay konusu oldu! Yapılan yorumlar gülmekten kırıp geçiriyor - Haberler

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Messi yeni tarzıyla alay konusu oldu! Yapılan yorumlar gülmekten kırıp geçiriyor

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Messi yeni tarzıyla alay konusu oldu! Yapılan yorumlar gülmekten kırıp geçiriyor

Eyfel kulesi fotoğrafıyla sosyal medyada mizah konusu olan Lionel Messi, yine benzer şekilde gündemin zirvesine oturdu. Beckham'ın oğlu Romeo'nun paylaştığı fotoğrafta leopar desenli eşofman takımıyla görülen dünyaca ünlü yıldızın tarzı alay konusu oldu. Messi için yapılan yorumlar sosyal medyayı salladı.

Futbolseverler Arjantinli yıldızın tarz değişikliklerini benimseyemiyor. PSG'ye transfer olduğundan beri uzun sakalı tercih eden Messi, saç ve sakal imajında biraz değişikliğe gitti. Messi'nin saç ve sakal tarzından çok eşofman tercihi konuşuldu.

Messi yeni tarzıyla alay konusu oldu! Yapılan yorumlar gülmekten kırıp geçiriyor

BECKHAM PAYLAŞTI

PSG'li yıldızlar Mbappe, Neymar ve Messi'yle buluşan Romeo Beckham, Instagram'dan fotoğraf serisi paylaştı. Messi, leopar desenli eşofmanlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada Messi hakkında birbirinden ilginç yorumlar yapıldı.

İşte bazı sosyal medya paylaşımları:

Messi yeni tarzıyla alay konusu oldu! Yapılan yorumlar gülmekten kırıp geçiriyor

Messi yeni tarzıyla alay konusu oldu! Yapılan yorumlar gülmekten kırıp geçiriyor

Messi yeni tarzıyla alay konusu oldu! Yapılan yorumlar gülmekten kırıp geçiriyor

Messi yeni tarzıyla alay konusu oldu! Yapılan yorumlar gülmekten kırıp geçiriyor

Messi yeni tarzıyla alay konusu oldu! Yapılan yorumlar gülmekten kırıp geçiriyor

Messi yeni tarzıyla alay konusu oldu! Yapılan yorumlar gülmekten kırıp geçiriyor

Messi yeni tarzıyla alay konusu oldu! Yapılan yorumlar gülmekten kırıp geçiriyor

Messi yeni tarzıyla alay konusu oldu! Yapılan yorumlar gülmekten kırıp geçiriyor

Messi yeni tarzıyla alay konusu oldu! Yapılan yorumlar gülmekten kırıp geçiriyor

Messi yeni tarzıyla alay konusu oldu! Yapılan yorumlar gülmekten kırıp geçiriyor

Messi yeni tarzıyla alay konusu oldu! Yapılan yorumlar gülmekten kırıp geçiriyor

Messi yeni tarzıyla alay konusu oldu! Yapılan yorumlar gülmekten kırıp geçiriyor

Messi yeni tarzıyla alay konusu oldu! Yapılan yorumlar gülmekten kırıp geçiriyor

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

David Beckham, Lionel Messi, PSG, Spor, Haberler

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