Merve Terim Çetin'den Sürpriz





Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kızı Merve'nin, ilk maç için Amerika'da torunu Yaman'ı bırakarak Türkiye'ye geldiğini belirtti.



Başarılı teknik adam, "Kızım Merve, Amerika'dan kalkmış, gelmiş. Bana da sürpriz yaptı. Böyle Galatasaraylılar da var. Yaman'ı da bırakmak kolay değil haa..." diye konuştu.



Türk Telekom Stadı'nın tribünlerinde Terim'in tüm yakınları bir araya geldi, maçtan sonra da üç işareti yaparak galibiyeti kutladı.



Sevgililer buluştu!



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 yılı aşkın bir ayrılığın ardından dün yeniden sarı-kırmızılı taraftarla buluştu.



Igor Tudor'un gönderilmesinin ardından teknik heyetin başına getirilen Terim, üçüncü dönemindeki son maçında, 22 Eylül 2013 tarihindeki Süper Lig karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanına çıkmış, ancak karşılaşma olaylar nedeniyle yarıda kalmıştı. Bunun üzerine Futbol Federasyonu, Galatasaray'ı 3-0 hükmen galip ilan etmişti.



Bin 554 gün aradan sonra Galatasaray'ın başında sahada yer alan Terim, Türk Telekom Stadı'nda ise bin 563 gün sonra sarı-kırmızılı taraftarların önünde takımını yönetti.



Sarı-kırmızılı taraftar, teknik direktör Fatih Terim'e sevgi gösterilerinde bulundu. Karşılaşma öncesi, "İmparator Fatih Terim" tezahüratında bulunan Galatasaraylılar, sahaya çıktıktan sonra kendilerini selamlayan hocalarına sevgi gösterisine devam etti. Fatih Hoca, ultrAslan taraftar grubunun yer aldığı Odeabank tribünü önüne kadar giderek futbolseverleri selamlarken, kendisine atılan bir atkıyı da boynuna taktı.



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