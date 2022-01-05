Mersin'de terör operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
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Mersin'de terör operasyonu: 1 gözaltı

Mersin'de terör operasyonu: 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN (İHA) - Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alınırken, adresinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital malzeme ve dokümanlara el konuldu.

Gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MERSİN

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