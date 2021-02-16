Mersin'de devrilen forkliftin altında kalan işçi yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin'de devrilen forkliftin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

16.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:10
Mersin'de devrilen forkliftin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

D-400 kara yolu Kırmızıkaya mevkisinde, elektrik ürünlerinin satıldığı bir firmada çalışan işçi Gökhan Süt'ün (44) kullandığı forklift devrildi.

Süt'ün, forkliftin altında kaldığını gören çevredekiler, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerinde sevk edilen sağlık ekipleri, Süt'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Süt'ün, forklifti ödünç aldığı firmaya teslim ederken kaza yaptığı, iş makinesini kullanma belgesine sahip olmadığı ileri sürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Oğuzhan Koç Demet Şener Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Osman Özköylü Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Terör Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de devrilen forkliftin altında kalan işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 14:13:36. #1.16#
title