Merkez Bankası Rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 859 milyon dolar azalışla 114 milyar 919 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası Rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 859 milyon dolar azalışla 114 milyar 919 milyon dolara geriledi.


TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 16 Mart ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 787 milyon dolar azalarak 89 milyar 789 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 9 Mart ile biten haftada 90 milyar 576 milyon dolar seviyesindeydi.


Söz konusu dönemde altın rezervleri, 72 milyon dolar azalışla 25 milyar 202 milyon dolardan 25 milyar 130 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 859 milyon dolar azalarak 115 milyar 778 milyon dolardan 114 milyar 919 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
27.01.201715.315 92.517 107.832
24.02.201716.01191.089 107.100
31.03.201717.10288.578 105.680
28.04.201717.748 84.987 102.735
26.05.201717.961 86.971 104.932
30.06.201718.51290.197108.709
31.08.201720.50991.483111.992
29.09.2017 20.441 91.503 111.944
27.10.201721.42095.481116.901
24.11.2017 22.595 96.350 118.945
29.12.201723.54284.111107.653
26.01.201825.34191.392116.733
02.02.201825.18790.918116.105

09.02.2018 24.879 90.914 115.793
16.02.2018 25.701 90.352 116.053
23.02.2018 25.241 88.655 113.896

02.03.201825.095 89.303 114.398
09.03.2018 25.202 90.576 115.778
16.03.2018 25.130 89.789 114.919

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