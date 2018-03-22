Merkez Bankası Rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 859 milyon dolar azalışla 114 milyar 919 milyon dolara geriledi.



TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 16 Mart ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 787 milyon dolar azalarak 89 milyar 789 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 9 Mart ile biten haftada 90 milyar 576 milyon dolar seviyesindeydi.



Söz konusu dönemde altın rezervleri, 72 milyon dolar azalışla 25 milyar 202 milyon dolardan 25 milyar 130 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 859 milyon dolar azalarak 115 milyar 778 milyon dolardan 114 milyar 919 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):