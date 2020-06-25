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Merkez Bankası'nın politika faizi kararı ekonomi çevrelerini sevindirdi

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25'te sabit bırakmasının pozitif beklentilere hizmet edeceğini bildirdi.

Merkez Bankası'nın politika faizi kararı ekonomi çevrelerini sevindirdi
25.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:33

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25'te sabit bırakmasının pozitif beklentilere hizmet edeceğini bildirdi.

Güler, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankasının kararının ekonomik beklentilerin olumlu yönde seyretmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun son 9 toplantıda aldığı faiz indirim kararları ve konut başta olmak üzere birçok alanda kredi paketlerinin sunulmasının ekonomiyi canlandırdığını belirten Güler, şunları ifade etti:

"Politika faizinin sabit tutulması, ekonomik toparlanmanın en önemli unsuru olan pozitif beklentilere hizmet eder. Tüketimi artıracak ve vatandaşın alım gücünü yükseltecek politikaların devam etmesi gerekiyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle dünyada olduğu gibi ülkemiz ve Eskişehir ekonomisi de zorlu bir dönemden geçiyor. Ekonominin eski günlere dönebilmesi için vatandaşların eski tüketim alışkanlıklarını sürdürmesi gerekiyor. Salgın nedeniyle oluşan yaraların sarılması için zamana ihtiyaç var. Tüccar ve sanayicinin daha çok desteklenmesiyle ekonomideki pozitif hava artacak."

Güler, salgın sebebiyle işletmeleri kapanan firmalarının ödeme dengelerinin bozulduğuna değinerek, tüccar ve sanayiciye verilen desteklerin devam etmesinin ekonomideki toparlanmaya katkı sağlayacağını vurguladı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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