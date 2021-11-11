MENTEŞE'DE YANAN ORMANLARA FİDAN DİKİLDİ - Haberler
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MENTEŞE'DE YANAN ORMANLARA FİDAN DİKİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde orman yangınında zarar gören 4 bin 858 hektar alanın yeşillendirilmesi için Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 300 dönüme, 30 bin fıstık çamı fidanı dikildi.

AYDIN (DHA) - MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde orman yangınında zarar gören 4 bin 858 hektar alanın yeşillendirilmesi için Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 300 dönüme, 30 bin fıstık çamı fidanı dikildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi kırsal Başalan Mahallesi yakınlarındaki ormanda 2 Ağustos'ta çıkıp, Muğla'nın Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerine sıçrayan yangında zarar gören 4 bin 858 hektar alanda fidan dikim seferberliği başlatıldı.Kırsal Kozağaç Mahallesi'nde Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle etkinlik yapıldı. Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte 300 dönüm alana 30 bin fıstık çamı fidanı dikildi. Duyarlılık göstererek etkinliğe katılanlara teşekkür eden Kaymakam Eriş, Yanan ormanlarımızın tekrar yeşillendirilmesi için el birliğiyle gayret göstereceğiz dedi.

MENTEŞE'DE YANAN ORMANLARA FİDAN DİKİLDİ

MENTEŞE'DE YANAN ORMANLARA FİDAN DİKİLDİ

MENTEŞE'DE YANAN ORMANLARA FİDAN DİKİLDİ

MENTEŞE'DE YANAN ORMANLARA FİDAN DİKİLDİ

MENTEŞE'DE YANAN ORMANLARA FİDAN DİKİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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