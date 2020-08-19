Menemenspor'dan sol kanat takviyesi TFF 1. Lig kulüplerinden Menemenspor, dış transferde Pazarspor'dan sol kanat Mehmet Aytemiz'le anlaştı.

TFF 1. Lig kulüplerinden Menemenspor, dış transferde Pazarspor'dan sol kanat Mehmet Aytemiz'le anlaştı. İzmir ekibi, 23 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık sözleşme imzalattı. Geçen sezon Karadeniz ekibiyle 3. Lig'de Play-Off'tan 2. Lig'e çıkma sevinci yaşayan Mehmet, ligde 27 karşılaşmada 10 gol atarken, kupada 1 maçta 1 gol kaydetti. Genç futbolcu, Somaspor'la oynadıkları final maçında 2 kez rakip fileleri sarsıp, takımının bir üst lige çıkmasında önemli pay sahibi oldu. Menemenspor bu transfer için oyuncunun kulübüne bonservis ücreti ödemedi.

TEST SONUÇLARI RAHATLATTIMenemenspor'da A takım teknik heyeti ve oyuncularına dün yapılan koronavirüs testleri sonrası sonuçların negatif çıkması sarı-lacivertli ekibe derin bir nefes aldırdı. İzmir temsilcisine geçen hafta 12 Ağustos'ta yapılan testlerde altyapıdan 9 oyuncuda ve bir personelde olmak üzere 10 kişide koronavirüs tespit edilmişti. Kulüpten bugün yapılan açıklamada, "Tüm oyuncularımız, Teknik Direktörümüz Cenk Laleci ve yardımcıları, sağlık, idari ve destek personel çalışanlarımıza dün sabah yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA