Mektup yarışmasında birinci olan Elif'ten Vali Nayir'e ziyaret Gençlik ve Spor Bakanlığının, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ön saflarda yer alan başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kahramanlara yönelik düzenlediği "Gençlerden Mektup: Minnettarız" yarışmasının birincisi Elif Lata, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi...

Gençlik ve Spor Bakanlığının, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ön saflarda yer alan başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kahramanlara yönelik düzenlediği "Gençlerden Mektup: Minnettarız" yarışmasının birincisi Elif Lata, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

Vali Nayir, yarışmada 13-17 yaş kategorisinde birinci olan Elif Lata'yı makamında kabul etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü ve Adapazarı Gençlik Merkezi Müdürü Ali Okur'un da yer aldığı ziyarette Elif Lata, başarısını Nayir ile paylaşarak yazdığı mektubun bulunduğu tabloyu takdim etti.

Vali Nayir, Türkiye Birincisi Elif Lata'nın başarısının herkesi çok mutlu ettiğini ifade etti.

Sakarya olarak salgın sürecini zorlu geçiren illerden biri olduklarını belirten Nayir, şunları kaydetti:

"Yoğun bakım kapasitesi açısından büyük bir sıkıntı yaşamamak için tedbirlerimizi ona göre geliştirmeye çalıştık ancak bu konuda en büyük başarı elbette özverili çalışmasıyla sağlık teşkilatımızındır. Bu özverili çalışmanın karşılığı olarak tüm sağlık çalışanlarımız gönlümüzde önemli bir yer tutuyor. Biz mektubu başarılı kardeşimiz Elif'ten aldık ve asıl sahibi olan sağlık teşkilatımıza, Sağlık İl Müdürlüğümüze teslim etmiş oluyoruz."

İl Sağlık Müdürü Öğütlü de mektuptaki güzel düşünceleri için Elif Lata'ya sağlık çalışanları adına teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ise Türkiye'de en çok mektup yollayan ilin 496 ile yine Sakarya olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA