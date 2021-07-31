Mehmet Oktay Marmaris'in afet bölgesi ilan edilmesini talep etti
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Mehmet Oktay Marmaris'in afet bölgesi ilan edilmesini talep etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mehmet Oktay Marmaris'in afet bölgesi ilan edilmesini talep etti Coğrafi işaretli çam balının başkenti olan Marmaris'te 29 Temmuz saat 13.

Mehmet Oktay Marmaris'in afet bölgesi ilan edilmesini talep etti

MUĞLA - Coğrafi işaretli çam balının başkenti olan Marmaris'te 29 Temmuz saat 13.10 'dan itibaren devam eden yangında bugüne kadar 8000 hektar ormanlık alan yandığını belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay Marmaris'in afet bölgesi ilan edilmesini istedi.

Manavgat ziyaretinden sonra saat 22.30'da Marmaris'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son yılların en büyük orman yangını nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesinin Marmaris İtfaiye İstasyonu'nda kurulan Muğla Büyükşehir Afet Yönetim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na CHP milletvekilleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Gürün, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve partililer eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün tüm Muğla yangınları ile ilgili genel bir bilgi verdi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay Marmaris yangınında yaptıklarını anlattı.

Başkan Mehmet Oktay CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yangının başladığı ilk günden itibaren yaptıklarını ve yapılan müdahalelerini anlattı. Başkan Oktay, "Ormanlarımız çok sarp alanlarda biz belediye olarak yetki alanlarımıza müdahalede de elimizden geleni hatta fazlasını yapıyoruz. Orman sorumluluk alanlarına giremiyoruz. Başka bir konu da Türkiye'nin yüzde 70 ve dünyanın da belli bir orandaki çam balı üretimi Marmaris'ten çıkıyor. Çam ormanlarımız yandı, arılarımız yandı. Bu bölgenin afet bölgesi olarak değerlendirilmesi arz ediyorum" şeklinde konuştu.

(GK-İK-BA-Y)

Mehmet Oktay Marmaris'in afet bölgesi ilan edilmesini talep etti
Mehmet Oktay Marmaris'in afet bölgesi ilan edilmesini talep etti
Mehmet Oktay Marmaris'in afet bölgesi ilan edilmesini talep etti
Mehmet Oktay Marmaris'in afet bölgesi ilan edilmesini talep etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl

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