Mardinli iş insanlarına "memlekete yatırım" çağrısı

Mardinli İş Adamları Derneği (MARİŞ) Başkanı Abdülkadir Akkuş, bölgede başlayan tersine göç hareketinin giderek genişlediğini belirterek, "Bizim de desteklediğimiz bu girişim kapsamında dünyanın hangi noktasında olursa olsun Mardinli tüm iş insanlarını şehrimize yatırım yapmaya davet ediyoruz.

Mardinli İş Adamları Derneği (MARİŞ) Başkanı Abdülkadir Akkuş, bölgede başlayan tersine göç hareketinin giderek genişlediğini belirterek, "Bizim de desteklediğimiz bu girişim kapsamında dünyanın hangi noktasında olursa olsun Mardinli tüm iş insanlarını şehrimize yatırım yapmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

MARİŞ'ten yapılan açıklamaya göre, Dernek tarafından çevrim içi olarak düzenlenen "Mardin'e Yatırım Vizyonu" temalı toplantının ikincisi gerçekleştirildi.

Lübnan ve Cezayir gibi ülkelerdeki Mardinli iş insanlarının da katıldığı toplantıda, yatırımcı ekosisteminin geliştirilmesi masaya yatırılırken, Mardinli iş insanlarına "Tersine Göç Hareketi" girişimi çerçevesinde memleketlerine yatırım yapmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamaya göre, toplantının açılışında konuşan MARİŞ Başkanı Akkuş, Mardin'in; son yıllarda turizm ve ihracat faaliyetlerinde sağladığı katma değerle dikkatleri üzerine çektiğini, bölgeye yapılan ve binlerce kişiye iş imkanı sağlayan dev yatırımlarla da adını dünyaya duyurmaya devam ettiğini belirtti.

Geçmiş yıllarda Mardin'den büyük şehirlere ve yurt dışına göç eden aktif iş gücünün dev yatırımlarla kente geri dönmeye başladığını aktaran Akkuş, şunları kaydetti:

"Mardin, bu yatırımların bir sonucu olarak yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük özel sektör yatırımı olarak gösterilen yeni yatırımlar, sadece bölgeye değil, ekonomiye sağladığı yüksek katma değerle dikkati çekiyor. 2018'de yüzde 25'i bulan işsizlik, göçle mücadelede üstünlük sağlayan bu yatırımlar sayesinde yüzde 20,6'ya geriledi. Bölgemizde başlayan tersine göç hareketi, Mardin özelinde giderek genişliyor. Bizim de desteklediğimiz bu girişim kapsamında dünyanın hangi noktasında olursa olsun Mardinli tüm iş insanlarını şehrimize yatırım yapmaya davet ediyoruz."

Akkuş, Dekinsan Grup tarafından 2020'de faaliyete geçirilen ve Mardin'i modern perakende markaları ile buluşturan Mardian Mall yatırımının bölgedeki önemine işaret ederek, bu yatırımların tüm MARİŞ üyeleri ve ülkenin dört bir yanındaki Mardinli girişimciler için emsal oluşturduğunu belirtti.

"Mardin odaklı yatırımlarımız devam edecek"

Dekinsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kösen de kentin en büyük yatırımlardan biri olan Mardian Mall sayesinde Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen markalarının Mardin ile buluştuğunu bildirdi.

Cezayir'de mevcut projelerinin 2,5 milyar dolar hacme ulaştığını aktaran Kösen, "Cezayir'deki projelerde salgından önce 3 bin, sonrasında ise 2 bine yakın Mardinliyi istihdam ettik. Mardinli çalışanlar üzerinden şehrimize ciddi bir döviz girdisi sağladık." ifadelerini kullandı.

Kızıltepe'de eğitim alanında sosyal sorumluluk projeleri de üstlendiklerini belirten Kösen, "Mardian Mall, 50 bin metrekare alanda, 92 markasıyla 1.182 kişiye istihdam kapısı oldu. Türkiye'de hiçbir AVM'de olmadığı şekilde yüzde 92 doluluk oranına sahip. AVM ile birlikte 370 konuttan oluşan projeyi de tamamladık." değerlendirmesinde bulundu.

Kösen, Mardin'e yatırımlarının inşaat sektörüyle sınırlı kalmadığını ve kısa süre içerisinde imalat sanayisinde de Mardin odaklı yatırımlara başlayacaklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan