Mardin'de, Rafadan Tayfa ile Türkiye'dir Burası Müzikali"ne yoğun ilgi
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Mardin'de, Rafadan Tayfa ile Türkiye'dir Burası Müzikali"ne yoğun ilgi

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, TRT'nin sevilen çizgi filmi "Rafadan Tayfa ile Türkiye'dir Burası Müzikali"ne yoğun ilgi gösterildi.

03.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:30
Mardin'de, Rafadan Tayfa ile Türkiye'dir Burası Müzikali

Valiliği ve tarafından düzenlenen, TRT'nin sevilen çizgi filmi "Rafadan ile 'dir Burası Müzikali"ne yoğun ilgi gösterildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe, çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Çocuklar, TRT'de izledikleri çizgi film kahramanlarını yakında görme imkanı sağladıkları için Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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