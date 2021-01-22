Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

22.01.2021 18:15 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:19
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 45 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 5 gram kenevir tohumu, uyuşturucu içme aparatı, 22 hap, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 13 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Ö, S.U, K.K, R.K ve H.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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