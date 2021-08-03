Manisa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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Manisa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Enver Mustafa Sarı'nın kullandığı 64 EH 503 plakalı otomobil, Uşak-İzmir kara yolu Kovukdere rampası mevkisinde, aynı yönde seyreden Recep Engin idaresindeki 45 SC 2611 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Manisa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Manisa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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