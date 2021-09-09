Manisa'da Sembolik Kurtuluş Koşusu Gerçekleştirildi
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Manisa'da Sembolik Kurtuluş Koşusu Gerçekleştirildi

Manisa'da Sembolik Kurtuluş Koşusu Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla sembolik 8 Eylül Kurtuluş koşusu düzenlendi.

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla sembolik 8 Eylül Kurtuluş koşusu düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları Ahmet Bayram ve Şükran Güneş Bayar'ın katıldığı koşu Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı, Atatürk Kent Park'ta sona erdi. Koşunun ardından Atatürk Kent Park'ta da çeşitli kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından sembolik koşu düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan koşuya Manisa Büyükşehir Belediyespor sporcuları Ahmet Bayram ve Şükran Güneş Bayar katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndan koşuya başlayan atletler 8 Eylül Caddesi, Sultan Cami, İzmir Caddesi, Lale Meydanı, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı ve İngolstadt Bulvarı üzerinden Atatürk Kent Park'a ulaştı. Manisa BBSK'lı atletleri Atatürk Kent Park'ta Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Güzgülü, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Daire Başkanları Fırat Özcan ve Mustafa Duman, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir karşıladı.

Halk Oyunları Gösterileri Sahnelendi

Koşunun sonunda sporcular yanlarında getirdikleri Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerimleri Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen ve Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'ne teslim etti. 8 Eylül Kurtuluş Koşu'nun ardından Atatürk Kent Park'ta da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Halk oyunları gösterilerinin sahnelendiği etkinlik, 10'uncu Yıl Marşı'nın söylenmesi ile son buldu. Atatürk Kent Park'ta bulunan vatandaşlar da 10'uncu Yıl Marşı'na ellerindeki bayraklarla eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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