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Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye neden soruşturma açıldı? Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarına dava mı açıldı?

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Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye soruşturma açıldığı bildirildi. Şirketin bünyesinde bulunan SoruştLays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza gibi markaların durumu merak konusu oldu. Soruşturmanın sonuçları ve markaların bu durumdan nasıl etkileneceği konusunda daha fazla bilgi bekleniyor.

Rekabet Kurulu, Türkiye'de Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarıyla cips ve Rocco markasıyla şekerleme pazarlarında faaliyet gösteren Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açtı. Peki, Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye neden soruşturma açıldı? Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarına dava mı açıldı?

FRITO LAY'E NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin perakende satış noktalarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediği iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye neden soruşturma açıldı? Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarına dava mı açıldı?

FRITO LAY NEDEN DAVA EDİLDİ?

Ön araştırmada elde edilen bilgiler ve belgeler ile yapılan incelemeler çerçevesinde Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Frito Lay hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Ön araştırma döneminde yapılan incelemelerde, Kurulca, şirketin Türkiye'deki hemen her bölgedeki geleneksel kanalda yer alan nihai satış noktalarında paketlenmiş cips pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle münhasırlık sağlamaya çalıştığına yönelik kuşku doğuran çok sayıda delil elde edildi.

Öte yandan, Frito Lay, Türkiye'de Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarıyla cips ve Rocco markasıyla da şekerleme pazarında faaliyet gösteriyor. Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cheetos Ruffles Doritos Hukuk Gündem Finans Ekonomi Haberler

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