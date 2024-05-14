MÜGE ANLI CANLI İZLE! 14 Mayıs Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
Ünlü televizyon programı Müge Anlı'nın 14 Mayıs tarihli canlı yayını için izleme linki yayınlandı. Son bölümde yaşananlar ve detaylar merakla bekleniyor. Müge Anlı'nın sunumuyla gerçekleşen program, izleyicilerin büyük ilgisini çekiyor.
Ünlü televizyon programı Müge Anlı'nın 14 Mayıs tarihli canlı yayınının izleme linki merak konusu oldu. Son bölümde yaşanan gelişmeler ve detaylar izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. MÜGE ANLI CANLI İZLE! 14 Mayıs Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Eşi ve arkadaşına yönelik şüpheler. 52 yaşındaki Şaban Ataş'a ne oldu?
- Şaban'ın kuzeni Bahri Ateş'in yanı sıra Şaban Ataş'ın kardeşleri Saliha Ataş ve kocası Hacı Ali Akbay bugün stüdyoya geldi. Fethi Ataş bu saatten kardeşinin sağ çıkacağına inanmadığını, söyledi.
- Şaban Ataş ile ilişkisi olduğu söylenen Türkan Yay konuştu. 'Gördüğüm kişi Şaban olmayabilir.'
- Türkan Yay, Şaban ile ilişkisi olmadığını, kızının Şaban'ın oğlu ile ilişkisi olduğunu, Şaban izin verse Mert ile kızının evleneceğini ama ailenin izin vermediğini belirtti. Türkan Yay gördüğü kişinin Şaban olmayabileceğini, Şaban'ın başına Burhanettin, Emine ve Mert'in bir şey getirdiğinden şüphelendiklerini ifade etti.
- Şaban Ataş'ı ve ailesini tanıyan tanık konuştu. 'Eşi ve arkadaşı uygunsuz vaziyette görüldü.'
- Şaban Ataş'ı tanıyan tanık Müge Anlı'ya konuştu. Tanık, Şaban'ın işinde gücünde sorunsuz bir adam olduğunu, onunla ilgili kötü bir olay duymadıklarını, karısı Emine'yi ise park alanında Şaban'ın arkadaşı Burhanettin ile arabada öpüşürken gördüklerini, Emine'nin başka erkeklerle de para karşılığı birliktelik yaşadığını iddia etti. Burhanettin Bey tüm bu iddialara karşı çıktı.