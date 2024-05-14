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Evde bakım maaşı yatan iller Mayıs 2024!

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Evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Bu nedenle Evde bakım maaşı yatan iller, evde bakım maaşı almakta olan kişiler tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Evde bakım maaşı yatan iller Mayıs 2024!

Ağustos evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Sorusu, evde bakım maaşı almakta olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün başvuruda bulunan engelli vatandaşlar ile ailelerine yaptığı evde bakım maaşı ödemeleri her ay hesaplara yatıyor. Peki, Evde bakım maaşı yatan iller hangileri!

BAKIM MAAŞI HANGİ İLLERDE YATTI?

Evde bakım aylığı ödeme tarihi 2024, hak sahipleri tarafından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı için gözler Bakanlık açıklamalarına çevrildi. Başvuruları olumlu olan yaşlılara, engellilere, hastalara yönelik gerçekleşen evde bakım yardımı ödemeleri her ayın ortasında yatırılmaya başlıyor. Belirli tarihlerde gerekli kişilerin hesabına yatırılan evde bakım parası SMS veya e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.Evde bakım maaşı ödemeleri geçtiğimiz Nisan ayında Ramazan Bayramı tarihi yani10 Nisan öncesinde başladı. Ancak Mayıs ayında ödemeler diğer aylarda olduğu gibi ayın 15'inden itibaren başlayacak.

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Osman Demir
Osman Demir
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