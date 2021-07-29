Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını - 'BÖYLE ACI MI OLUR ALLAH'IM?
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Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını - 'BÖYLE ACI MI OLUR ALLAH'IM?

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (18) -BÖYLE ACI MI OLUR ALLAH'IMAntalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında, Kalemler Mahallesi'nde yanan evini görmeye gelen bir kadın, içeride hala yanan ve dumanı tüten evinin durumunu telefonla bir tanıdığına anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (18) -BÖYLE ACI MI OLUR ALLAH'IM

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında, Kalemler Mahallesi'nde yanan evini görmeye gelen bir kadın, içeride hala yanan ve dumanı tüten evinin durumunu telefonla bir tanıdığına anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz kadın gözyaşları içinde, Böyle iş mi olur Allah'ım Böyle acı mı olur Allah'ım Daha yanıyor, kalmamış bir şey, ne yapacağız Hiçbir şeyimiz kalmadı. Nerede kalacağız Nerede kalacağız Dayanılır mı buna Yavrumun çeyizleri, ciğerlerimin çeyizleri yandı dedi.

Adı öğrenilemeyen kadın ve bir akrabası hayvanlarını bile kurtaramadıklarını, bir ağaçta bağlı durumda olan köpek ve inekle ahırda bulunan keçilerinin de yandığını gazetecilere gösterdi.

Kalemler Mahallesi'nde birçok ev yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelirken, birçok evin tarihi taş ev olduğu görüldü.

Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını - 'BÖYLE ACI MI OLUR ALLAH'IM?
Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını - 'BÖYLE ACI MI OLUR ALLAH'IM?
Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını - 'BÖYLE ACI MI OLUR ALLAH'IM?
Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını - 'BÖYLE ACI MI OLUR ALLAH'IM?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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