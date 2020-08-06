Maltepe'de Kaymakam'dan korona virüs denetimi
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Maltepe'de Kaymakam'dan korona virüs denetimi

Maltepe Kaymakamlığı tarafından ilçe genelinde korona virüs denetimi yapıldı.

Maltepe'de Kaymakam'dan korona virüs denetimi
06.08.2020 12:32 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:06

Maltepe Kaymakamlığı tarafından ilçe genelinde korona virüs denetimi yapıldı. İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde başlatılan korona virüs tedbirleri kapsamında Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı da iş yerlerinde maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını denetleyen ekiplere eşlik ederek denetimlere katıldı.

Maltepe Kaymakamlığı tarafından kurulan denetim ekiplerinde Maltepe Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinden de görevliler bulundu. Kurulan ekip ilçe genelinde korona virüs tedbirlerinin uygulanmasını kontrol edeceği ve denetimler düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı pazar yeri, market, fırın gibi iş yerlerinde sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunun yanı sıra alışveriş merkezi ve marketlerde 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen kişilerin sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı da denetlendi.

"110 kişilik 28 ekiple vatandaşlarımızın kurallara uyma şuurunu tazeliyoruz"

Denetimlere katılan Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, "Bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de sabah saat 08.00'dan gece 24.00'a kadar denetimdeyiz. 110 personel ve 28 ekiple denetimlerimize başladık. Bütün iş kollarında ulaşımdan konaklamaya varıncaya kadar kafe restoranlar dahil ilçemizde bulunan AVM'lerde dahil denetimlerimizi yapacağız. Öncelikle vatandaşlarımızı uyarıp bilgilendireceğiz. Kullara ısrarla uymayanlara ilgili kanun gereği cezalarımızı keseceğiz. Maltepe'de şu ana kadar Vatandaşlarımız kurallara riayet eder uyuyorlar. Bu şuuru bilinci ayakta tutarak, bu denetimleri devam ettireceğiz. İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelge kapsamında tüm iş yerlerinde maske ve mesafe kurallarına duyarlılığı bilinci tazelemeye çalışıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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