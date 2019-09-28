Malezya Başbakanı: Müslümanların Uygur konusundaki sessizliği Çin'in güçlü olmasından kaynaklanıyor

28.09.2019 15:16

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Müslüman ülkelerin Çin'de baskı ve ayrımcılığa maruz kalan Uygurlara karşı sessiz kalmasının 'Çin'in çok güçlü bir devlet olmasından kaynaklandığını' söyledi.



Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta "Bear News" haber sitesine röportaj veren Başbakan Mahathir, iç ve dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle