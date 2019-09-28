Malezya Başbakanı: Müslümanların Uygur konusundaki sessizliği Çin'in güçlü olmasından kaynaklanıyor

Malezya Başbakanı: Müslümanların Uygur konusundaki sessizliği Çin'in güçlü olmasından kaynaklanıyor

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Müslüman ülkelerin Çin'de baskı ve ayrımcılığa maruz kalan Uygurlara karşı sessiz kalmasının 'Çin'in çok güçlü bir devlet olmasından kaynaklandığını' söyledi.

28.09.2019 15:16
Malezya Başbakanı: Müslümanların Uygur konusundaki sessizliği Çin'in güçlü olmasından kaynaklanıyor

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Müslüman ülkelerin Çin'de baskı ve ayrımcılığa maruz kalan Uygurlara karşı sessiz kalmasının 'Çin'in çok güçlü bir devlet olmasından kaynaklandığını' söyledi.


Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta "Bear News" haber sitesine röportaj veren Başbakan Mahathir, iç ve dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et