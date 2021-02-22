Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

22.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:09
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 32,00 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 32,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kuru kayısı Kg32,0032,00
1 No'lu gün kurusu kayısı Kg30,0030,00
Kuru kayısı Kg27,0027,00
1 No'lu şekerpare kayısı Kg27,1227,12

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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