Malatya Ticaret Borsası
22.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:09
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 32,00 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 32,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
|Kg
|32,00
|32,00
|1 No'lu gün kurusu kayısı
|Kg
|30,00
|30,00
|Kuru kayısı
|Kg
|27,00
|27,00
|1 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|27,12
|27,12
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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