Malatya'da traktör devrildi: 1 ölü
Malatya'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Malatya'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kale ilçesi Dedeköy Mahallesi'nde Sadık Pektaş (68), 44 BT 385 plakalı traktörle kayısı bahçesine giderken şarampole devrildi.
Traktörün altında kalan Pektaş'ı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerinde 112 Acil Servis ekipleri geldi.
Ekipler, Pektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cesedi, Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.
Kaynak: AA
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