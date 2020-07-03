Malatya'da trafik kazası : 1 yaralı Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Paşaköşkü Mahallesi istikametinden gelerek Kernek Meydanı istikametine seyir halinde olan 44 EA 018 plakalı E.A. yönetimindeki otomobile Mücelli Sağlık Ocağı istikametinden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 06 DP 6601 plakalı otomobil çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü yaralandı.

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA