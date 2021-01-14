Malatya'da sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı
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Malatya'da sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı

14.01.2021 11:42 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:46
Malatya'da sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı

MALATYA'da, sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı.

MALATYA'da, sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı.

Koronavirüs aşısı tüm yurtta olduğu gibi Malatya'da da yapılmaya başlandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde oluşturulan aşı odalarına gelen sağlık çalışanları tek tek aşılandı. Sağlık çalışanlarıyla birlikte aşı vurulan Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, "Tünelin ucundaki ışığı gördük" dedi.


Malatya'da sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı
Malatya'da sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı
Malatya'da sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı
Malatya'da sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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