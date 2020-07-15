Makine arızası yapan 5 kişilik tekne kurtarıldı
Fethiye açıklarında motor arızası yapan ve sürüklenen içinde 5 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
15.07.2020 11:14 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:59
Fethiye açıklarında motor arızası yapan ve sürüklenen içinde 5 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Fethiye Katrancı önlerinde makine arızası yapan ve içinde 5 kişinin bulunduğu tekne açık denizde sürüklenmeye başladı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye giden Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, arıza yapan tekneyi yedekleyerek emniyetli bir şekilde özel bir marinaya çekildi - MUĞLA
Kaynak: İHA