Mahmut Tanal kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Mahmut Tanal'ın hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mahmut Tanal geliyor. Peki, Mahmut Tanal kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, görevi ne, nerede çalışıyor? Mahmut Tanal'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde.

Mahmut Tanal'ın biyografisi ve hayatı en merak edilen kişiler arasında yer alıyor. Peki, Mahmut Tanal kimdir, nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, hangi gazetede çalışıyor? Tüm bilgiler yazımızda.

MAHMUT TANAL KİMDİR?

Mahmut Tanal (d. 1 Ocak 1961, Hilvan), Türk siyasetçi ve eski avukat. İlk defa 2011 Türkiye genel seçimleri Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) İstanbul milletvekili olarak meclise girmiştir.

Mahmut Tanal doğum tarihi : 1 Ocak 1961

Mahmut Tanal kaç yaşında : 60 yaşında

Mahmut Tanal mesleği ne : Siyasetçi

Mahmut Tanal nereli : Şanlıurfa

Mahmut Tanal 1 Ocak 1961 tarihinde Hilvan'ın Bahçecik köyünde Mustafa ve Keziban Tanal çiftinin çocuğu olarak doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oluşunun ardından İstanbul Barosu'na kayıtlı serbest avukat olarak çalıştı. Bahçeşehir ve Okan Üniversitelerinde Siyaset Okulu Programından sertifika aldı. Bahçeşehir Üniversitesi'nin Ceza Mahkemesi Hukukunda İletişimin Denetlenmesi ve Teknik İzleme Programı eğitimi ile Türkiye Barolar Birliği ve Avrupa Konseyinin birlikte düzenlediği Türk Avukatlarının Aşamalı Eğitimi Programına katılan Tanal, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Ceza Hukukçuları Derneği ve Tüketiciyi Koruma Derneği Üyeliği yaptı.

İlk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde tekrar CHP'den İstanbul Milletvekili seçilerek meclise girdi.

Orta düzeyde Almanca bilmektedir. Bekâr ve 2 çocuk babasıdır.