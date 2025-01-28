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Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım

Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım
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Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, Survivor sunucusu Murat Ceylan hakkındaki açıklamalarıyla dikkat çekti. Nefise, "Ne Kenan İmirzalıoğlu, Ne Kıvanç Tatlıtuğ. Bence Türkiye'nin en yakışıklısı Murat. Evli olsam ve Murat'tan flört teklifi alsam derhal boşanırım" dedi.

25 yaşındaki Nefise Karatay, gerek yarışmadaki başarısı gerekse sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, Survivor All Star 2024'te son ikiye kalarak adını finale yazdırmayı başarmıştı.

SEVGİLİ AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde takipçileriyle soru cevap yapan Nefise, takipçisinden gelen 'Ablacım ilişkin var mı?' sorusuna 'Ben ilişki yapmıyorum. İlişkinin beni etkileyeceğini düşünüyorum. Hem yarışmada olsun hem günlük yaşamda olsun. Zaten stresli bir insanım. Daha fazla strese de gerek yok. Kalbimiz boş'' şeklinde yanıt vermişti.

FANİS'E AŞKINI İLAN ETTİ

Survivor All Star'ı ikincilikle bitiren Nefise Karatay, Yunan yarışmacılarla yapılan oyunlardan sonra Fanis Boletsis'e aşkını ilan etmişti. Nefise, Fanis hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Allah'ım aşkım, yani o çocuğa öldüm, o coolluğu, düşük omuzlar, erkeksi hareketler, beni kendine çok çekiyor inanılmaz çok yakışıklı. Bayıldım çocuğa, karizması beni bitiriyor. Fanis'in yeri ayrı umarım şampiyon olur. Sürekli mavi takımda olmak ve Fanis'le temasta olmak istiyorum."

MURAT CEYLAN'A ÖVGÜ YAĞDIRDI

Nefise, Magazin Burada'ya yaptığı açıklamada, ''Murat Ceylan'ı inanılmaz beğeniyorum. Türkiye'de Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu diyorlar. Murat Ceylan. İnanılmaz yakışıklı. Oyun alanına geliyordum ya adama bakıyorum enerjim fulleniyordu. Hayalim. Gözümü ondan alamam, çok fazla da bakmam. O giyiniş, fizik. Surat hareketleri, göz möz. İçten söylüyorum. Her erkeğe de bunu söylemem. Allah her yerini özene bezene yaratmış. Türkiye'nin en yakışıklı erkeği olabilir. İnanılmaz yakışıklı. Ben her erkeğe de iltifat etmem. Bu erkek her yerde bulunmaz.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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