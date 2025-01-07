Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi olduğu öne sürülen güzel modelden ses var

Süper Lig devi Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın adı Simge Esin ile aşk dedikodularına karışmıştı. Basında çıkan haberlerinden ardından Simge Esin'den ilk açıklama geldi.

ÇIKAN HABERLERİ YALANLADI

Esin, haberlerde yer alan kadınının kendisinin olmadığını söyledi. Esin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Paylaşılan görsellerdeki kişi ben değilim. Yapılan haberlerle hiçbir ilgim yoktur" notunu düştü.

SİMGE ESİN KİMDİR?

Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden 2021 yılında mezun olan Simge Esin, 3 aylık stajyerliğini Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yaptı. The Kingdom İstanbul'da 1 yıl 1 ay marka müdürü olarak çalışan Simge'nin daha sonra modelliğe geçtiği öğrenildi. İngilizce de konuşan Simge Esin'in birçok markanın modelliğini yaptığı aktarıldı.

İşte o paylaşım;