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Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi olduğu öne sürülen güzel modelden ses var

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Galatasaray'ın genç futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile aşk yaşadığı öne sürülen güzel model Simge Esin, hakkında çıkan haberleri yalanladı. Esin, görsellerdeki kişinin kendisi olmadığını ve haberlerle hiçbir ilgisinin olmadığını belirtti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın adı Simge Esin ile aşk dedikodularına karışmıştı. Basında çıkan haberlerinden ardından Simge Esin'den ilk açıklama geldi.

ÇIKAN HABERLERİ YALANLADI

Esin, haberlerde yer alan kadınının kendisinin olmadığını söyledi. Esin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Paylaşılan görsellerdeki kişi ben değilim. Yapılan haberlerle hiçbir ilgim yoktur" notunu düştü.

SİMGE ESİN KİMDİR?

Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden 2021 yılında mezun olan Simge Esin, 3 aylık stajyerliğini Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yaptı. The Kingdom İstanbul'da 1 yıl 1 ay marka müdürü olarak çalışan Simge'nin daha sonra modelliğe geçtiği öğrenildi. İngilizce de konuşan Simge Esin'in birçok markanın modelliğini yaptığı aktarıldı.

Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi olduğu öne sürülen güzel modelden ses var

Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi olduğu öne sürülen güzel modelden ses var

Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi olduğu öne sürülen güzel modelden ses var

Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi olduğu öne sürülen güzel modelden ses var

Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi olduğu öne sürülen güzel modelden ses var

Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi olduğu öne sürülen güzel modelden ses var

İşte o paylaşım;

Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi olduğu öne sürülen güzel modelden ses var

Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi olduğu öne sürülen güzel modelden ses var
Haberler.com / İsmail Elal - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Çakma haber colduğu o kadar belli ki 3 satır haber için birbirinin aynı 9 tane foto konmuş muhteremi tanımış olduk bu sayede

Yorum Beğen1
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