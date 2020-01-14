14.01.2020 22:08 | Son Güncelleme: 14.01.2020 22:08

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 4-0 yendikleri maçta, iyi bir futbol oynayarak güzel bir skor aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kupada da yollarına devam etmek istediklerini belirtti.

Rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Çalımbay, "İlk maçımızda mutlaka iyi bir avantaj yakalamak istiyorduk ve buna göre oynamamız gerekiyordu. Maçın başından sonuna kadar oyun disiplininden hiç kopmadan bize yakışır bir şekilde oynadık." dedi.

Kırmızı-beyazlı ekipte 3 futbolcunun sakatlık yaşadığını dile getiren Çalımbay, mecburi değişiklik yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

Alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Maçta çok iyi mücadele ederek, gol pozisyonları yaratarak iyi bir futbol oynayarak güzel bir skor aldık. Çok zorlu maçlarımız var, bu maçı bitirdik. Beşiktaş ile oynayacağız. Arkasından tekrar Malatya'ya gideceğiz, döneceğiz Rize ile oynayacağız. Sıkıntılı bir süreç yaşayacağız ama takım olarak hazırız. 2 transfer daha yapmak istiyoruz. O arkadaşlarımız da en kısa sürede aramıza katılırsa daha alternatifli bir şekilde maçlarımıza devam edeceğiz. Arkadaşlarımızdan çok memnunum, hepsini tebrik ediyorum. Bugün gerçekten çok iyi mücadele ettiler, mücadelenin dışında çok güzel de futbol oynadılar."

Sergen Yalçın: "Sivasspor bizden daha güçlüydü"

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise oyuna iyi başlayamadıklarını söyledi.

İki ayaklı maçlarda böyle skorun altından kalkmanın kolay olmadığını belirten Yalçın, "Bu skorun altından kalmak zor. Çok basit goller yedik, oyuna iyi başlamadık. Maalesef karışık bir takımla çıktık bu akşam. Yediğimiz basit golle... Mücadele de Sivasspor bizden daha güçlüydü, bizden daha fazla koştular, daha fazla mücadele ettiler. Biz onları yapmakta biraz zorlandık bu akşam." dedi.

Bu sene kupanın biraz zor olduğunu ve bütün büyük takımların kupada olduğunu dile getiren Yalçın, "Yani çok geniş bir kadromuz yok. İki tarafta birden maksimum güçle oynamak bizim için biraz zor. Rövanşı var tabii oynayacağız ama ne olur bilinmez. Lige hazırlanıyoruz, ilk yarı bitti. İkinci yarı aynı kadroyla devam edip, iyi bir puanla iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki süreç hepimiz için iyi olur." diye konuştu.

Guilherme'nin Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili bir soru üzerine ise Sergen Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bilmiyorum, o konuda çok bilgi sahibi değilim. Bir görüşmeler oldu ama herhalde neticelenmedi. Tam olarak ne olup bittiğini bilmiyorum o konuda fazla bilgim yok. Şu anda bizle beraber olduğu için bizim oyuncumuz konumunda. Bugün de oyuna ikinci yarıda aldık. Hafta sonu da kullanmayı düşünüyoruz büyük ihtimalle. Bakalım transfer bitene kadar herhalde netleşir."

Kaynak: AA