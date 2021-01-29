Lübnan'ın kuzeyindeki protestolarda çevreye zarar veren 5 şüpheli gözaltına alındı

Lübnan ordusu, Trablusşam kentinde düzenlenen protestolar sırasında çevreye zarar veren 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Lübnan ordusu, ülkenin kuzeyinde yer alan Trablusşam'daki olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, protestolar sırasında ateşe verilen Trablusşam Belediye binasında bulunan biri Suriye vatandaşı 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kentteki Tibbane ve Mieteyn caddelerinde de kamu ve özel mülklere zarar verdikleri şüphesiyle 2 kişinin yakalandığı aktarılan açıklamada, bu iki kişinin ayrıca belediye binasındaki yangını söndürmek üzere yola çıkan itfaiye araçlarını engellendiğinden şüphelenildiği kaydedildi.

Gözaltına alınan 5 kişi ile soruşturmanın sürdüğüne işaret edilen açıklamada, gösteriler sırasında Trablusşam'da görev yapan 3 askerin de taşlı saldırılar sonucu yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birine sahne olan Lübnan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın önüne geçmek için 14 Ocak'ta uygulanmaya başlayan 10 günlük olağanüstü halin 8 Şubat'a kadar uzatılması ve ekonomik kriz protesto ediliyor.

25 Ocak Pazartesi gününden beri süren ve yüzlerce kişinin yaralandığı söz konusu protestolarda gece saatlerinde, Trablusşam Belediyesi ile hükümet konağında yer alan "Sünni Şeriat Mahkemesi" binaları ateşe verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi