Londra'da uçağın üstüne yatarak 'iklim protestosu' yaptı

10.10.2019 17:49

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen protestolar kapsamında bir 'Yok Oluş İsyan' (Extinction Rebellion) aktivisti British Airways'a ait uçağın üstüne tırmandı. Bulunduğu yerde sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın açan James Brown isimli adam, bir süre sonra uçağın üzerine yatarak protestosuna devam etti.

Olay Londra'da bulunan London City Havalimanı'nda meydana geldi. Yerel medyada yer alan habere göre, Brown, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitmek için uçuş rezervasyonu yaptı. Uçuşu için havalimanına gelen ve görme bozukluğundan dolayı uçağa ilk binme hakkına sahip olan Brown, uçağa binmek için merdivenden çıktığı sırada kapının üzerinden uçağın üstüne tırmandı. Bunun ardından uçağın üzerine oturan Brown, sosyal medya hesabı üzerinden de canlı yayın yaptı. Bir süre canlı yayına devam eden Brown, daha sonra uçağın üstünde yatarak protestosuna bu şekilde devam etti. Brown daha sonra itfaiye ekipleri tarafından, bulunduğu yerden aşağı indirildi.

"HERKESİN ÇOCUKLARI İÇİN"Brown uçağın üstünden açtığı canlı yayında, "Bu tamamıyla iklimle ve ekolojik krizle ilgili. Hükümetin iklim değişikliğine yönelik eylemsizliğini protesto ediyoruz. İklim için acil durum ilan edip, daha sonra hiçbir şey yapmıyorlar. Bunun bu şekilde devam etmesine izin veremeyiz. Bu yaptığım şey çocuklarım için, herkesin çocukları için" ifadelerini kullandı.Brown'ın protestosu sırasında ise diğer yolcular, Brown aşağı indirilene kadar terminalde bekletildi."GERÇEKTEN ÇOK CESUR BİRİ"Brown'ın uçağın üstüne tırmanıp bir süre burada yatarak yaptığı protesto bir başka aktivist tarafından kayda alındı. O anları kayda alan aktivist, Brown hakkında "Gerçekten çok cesur biri" dedi.Görüntü Dökümü-------------------James Brown'ın uçağa tırmanma anları-Brown'ın uçağın üstünde canlı yayın açması-Brown'ın uçağın üstünde yatarak protestosuna devam etmesi-Terminalin içinden görüntü-İtfaiye ekiplerinin Brown'ı aşağı indirme çalışmaları-Brown'ın uçağın üstünden açtığı canlı yayının görüntüsü-Brown'ın uçağın üstünde yattığı ana dair fotoğraf-Brown'ın uçağın üstünde otururken fotoğrafı

Kaynak: DHA