"Libya'da oyunu dürüstçe oynayan yalnızca Erdoğan"
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"Libya'da oyunu dürüstçe oynayan yalnızca Erdoğan"

Fransa'nın ünlü gazetelerinden Le Canard Enchaine, Libya ile ilgili haberinde bazı Fransız diplomatların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya konusunda "dürüst oyun oynayan tek kişi olduğu" görüşlerine yer verdi.

25.06.2020 08:32 | Son Güncelleme: 25.06.2020 08:35

Fransa'nın ünlü gazetelerinden Le Canard Enchaine, Libya ile ilgili haberinde bazı Fransız diplomatların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya konusunda "dürüst oyun oynayan tek kişi olduğu" görüşlerine yer verdi.

Libya'da darbeci General Halife Hafter'e destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 22 Haziran'da, "Erdoğan, Libya'da tehlikeli oyun oynuyor" açıklamasından sonra Fransız Le Canard Enchaine gazetesi Fransız diplomatların Türkiye ile ilgili görüşünü paylaştı. Haberde, stratejik oyunlara yer verilen bölgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü pozisyonunun Fransa'yı rahatsız ettiği, Fransız diplomatların Libya konusunda "Dürüstçe oyun oynayan sadece Türkiye" görüşünü paylaştıkları yazıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedeflerini gizlemediği, aşikar oynadığını dile getiren Fransız diplomatların, "Oyunu dürüstçe oynayan yalnızca Erdoğan, kendisi jeolopolitik, askeri, petrol ve gazla ilgili hedeflerini asla gizlemedi" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Akdeniz'de Kıbrıs ve Libya kıyıları ile ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedeflerini dürüstçe açıkladığının altını çizdi.

(Özlem Kaplan/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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