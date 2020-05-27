Libya Adalet Bakanlığından hükümete Hafter milislerinin hak ihlallerinin raporu
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Libya Adalet Bakanlığından hükümete Hafter milislerinin hak ihlallerinin raporu

Libya Adalet Bakanlığı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in insan hakları ihlallerini içeren raporunu, hükümete bağlı Başkanlık Konseyi'ne ilettiğini duyurdu.

Libya Adalet Bakanlığından hükümete Hafter milislerinin hak ihlallerinin raporu
27.05.2020 18:47 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:47

Libya Adalet Bakanlığı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in insan hakları ihlallerini içeren raporunu, hükümete bağlı Başkanlık Konseyi'ne ilettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başkanlık Konseyi kararıyla kurulan, bakanlığa bağlı Gözlem ve Belgeleme Komisyonunun, Hafter milislerinin 13 Aralık 2019 ve 31 Mart 2020 tarihleri arasında işlediği insan hakları ihlallerini belgeleyen üçüncü raporunu tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, raporun, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Başkanlık Konseyi'ne iletildiği kaydedildi.

Hafter'in işlediği suçlar

Açıklamada, raporun içeriğine dair, çok sayıda insan hakları ihlalleri ve "savaş suçu" sayılabilecek derecede büyük suçların gözlem ve belgelemelerinin yer aldığı ifade edildi.

Hazırlanan rapordaki suçlar arasında, darbeci Hafter milislerinin ocak ayında başkent Trablus'taki bir askeri okula düzenlediği ve 26 öğrencinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırının yer aldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Hafter'e bağlı milislerin başkentin yerleşim alanlarını hedef aldığı ve 268 sivilin ölümü ile yaralanmasıyla sonuçlanan 60'tan fazla saldırının da raporda belgelendiği kaydedildi.

Komisyonunun raporunda, havaalanı, okul, üniversite, hastane ve petrol tesisleri gibi önemli kamu binalarının defalarca hedef alındığı vakaların da belgelediği belirtildi.

Açıklamaya göre raporda ayrıca, Hafter'e bağlı milislerin, Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için başlattığı saldırılarda çok sayıda sivilin yerinden edildiğine ve evlerini terk etmek zorunda kaldığına yer verildi.

Libya'nın iç işlerine apaçık bir dış müdahalenin var olduğu belirtilen raporda, adları açıklanmayan çok sayıda yabancı ülkenin, bu husustaki BM anlaşmaları ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek Hafter milislerine doğrudan ve dolaylı destek verdiğine işaret edildi.

Sorumluların yargılanması

İhlallerde sorumluluğu olanların, Libya yargısı veya uluslararası mahkemeler nezdinde yargılanmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Komisyon daha önce, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarının başladığı tarihten 12 Aralık'a kadar olan sürede işlenen insan hakları ihlallerini belgeleyen iki rapor daha yayınlamıştı.

Libya'da Hafter'e bağlı milisler, 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti. Bu süre zarfında pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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