Kuzey Kore Yaptırımları: Kim Jong Un - Putin Görüşmesi Ne Anlama Geliyor?

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un uzun zaman sonra ilk defa Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile görüşmek için yola çıktı. İkilinin 25 Nisan'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Kuzey Kore ve Rusya arasında üst düzey yetkililer bazında en son görüşme 2011 yılında yapılmıştı. Euronews.com'da Görüntüle