Kütahya'da aranan 24 şahıs yakalandı, 15'i tutuklandı
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Kütahya'da aranan 24 şahıs yakalandı, 15'i tutuklandı

Kütahya'da aranan 24 şahıs yakalandı, 15'i tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda aranan 24 şahsın yakalandığı, şahıslardan 15'inin tutuklandığı bildirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda aranan 24 şahsın yakalandığı, şahıslardan 15'inin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 5-11 Haziran 2021 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan hükümlü 6 şahıs ile yaralama, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, çocuğun soy bağını değiştirmek, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, kişilerin huzur ve sükununu bozma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, silahla yağma, ailenin korunmasına dair kanuna muhalefet suçlarından hapis cezasına hükümlü 18 şahıs yakalandı. Haklarında gıyabi tutuklama müzekkeresi bulunan 6 şahıs da yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Adli makamlara sevk edilen toplam 24 şahıstan 9'u serbest bırakılırken, 15'i ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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