Kurtuluş Mahallesi'ne kreş açılıyor

18.10.2019 15:43

Odunpazarı'nda kreş, oyuncak kütüphanesi, çocuk merkezleri, kütüphaneler ve yaz okulları ile çocuklara hizmet veren Odunpazarı Belediyesi, çocuklar için yeni bir kreş açmaya hazırlanıyor.



Şimdiye kadar Ihlamurkent Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi, Atiye Aykanat Çocuk Kütüphanesi, Emek Oyuncak Kütüphanesi, Zeytindalı Çocuk Merkezi ve Nar Tanem Çocuk Merkezi'nde binlerce çocuğa hizmet veren Odunpazarı Belediyesi'nin yeni kreşi Kurtuluş Mahallesi Yalım Sokak No: 3 adresinde bulunuyor. 60 çocuğa hizmet verecek olan Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde kayıtlar başladı. İç alanı 440 metrekare olan Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin Bahçesi ise 120 metrekare. 3 sınıf, müzik odası, resim odası, kukla odası, kütüphane, drama odası, revir, psikolojik danışmanlık odası, mutfak ve yemekhane, 3 personel, 4 öğrenci tuvaleti, çamaşırhane ile 3 depo bulunan Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde, ekipler çalışmalarını tamamladı.



"Kaliteli, eşit ve bilimsel eğitim her çocuğun hakkı"



"Çocuklar bugünümüz, çocuklar yarınımız" diyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin Türkiye'nin aydınlık geleceğine yatırım yaptığını vurguladı. Çocukların bilimsel ve kaliteli okul öncesi eğitimi almasının hayati önem taşıdığını belirten Başkan Kurt, "Kaliteli, eşit ve bilimsel eğitim her çocuğun hakkı. Bu nedenle de seçim öncesinde yeni dönemde kreşler açacağımızı söylemiştik. Bu sözümüzün ilk adımını atıyoruz. Kurtuluş Mahallesi Yalım Sokak'a Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'ni açıyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdürecek olan bu kreşimizde 60 çocuk eğitim görecek. Kreş, çocuklarımız kadar kadınların özgürleşmesi için de önemli. Çocuğun bakımını üstlenen anne eve bağımlı kalıyor. Biz kadınların özgürleşmesi, kendi ayakları üstünde durması içinde kreş açmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA