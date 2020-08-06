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Kurban Bayramı tatili Kuzey Ege'de turizmciye "can suyu" oldu

Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Ege Denizi'nin kuzeyinde yer alan Edremit Körfezi bölgesini tercih eden tatilciler, işletmeciler ve esnafın yüzünü güldürdü.

06.08.2020 12:11 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:19

Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Ege Denizi'nin kuzeyinde yer alan Edremit Körfezi bölgesini tercih eden tatilciler, işletmeciler ve esnafın yüzünü güldürdü.

25 bini aşkın yatak kapasitesi ve yılda yaklaşık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ilk sıralarda gelen Balıkesir'in Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Gömeç ve Erdek ilçeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ardından misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor.

Edremit Körfezi'nde, Kurban Bayramı'nda başlayan turizm hareketliliğinden dolayı, 145 kilometrelik sahil bandındaki turizmcilerin ve esnafın yüzü gülüyor.

Tedbirlerin izin verdiği oranda ayrılan yatakların yüzde 90'ı dolan bölgede, yoğunluğun eylül ayına kadar sürmesi bekleniyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AA muhabirine, Kurban Bayramı tatilinde bölgeye çok sayıda tatilcinin geldiğini söyledi.

Misafirlerin sıkıntı yaşamadan tatil yaptığını belirten Arslan, "Bizim 160 bin civarında yerleşik nüfusumuz var. Bayramda yaptığımız hesaplara göre aşağı yukarı nüfusumuz 5-6 katına kadar ulaştı." diye konuştu.

Arslan, turistlerin rahat bir tatil yapmaları için tüm önlemleri aldıklarını aktardı.

"Kurban Bayramı turizmci açısından çok iyi geçti"

Edremit Körfezi Otelciler Birliği Başkanı Yahya Yavuz da Edremit Körfezi'nde dört günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandığını dile getirdi.

Yavuz, sezonun geri kalanından da umutlu olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı tatili, pandemi nedeniyle zor bir süreç geçiren turizmciden bakkalına herkese 'can suyu' oldu. Dolu dolu geçen bayram bizi bundan sonraki süreçte de umutlandırdı. Bayramdaki kalabalık gitmiş olmasına rağmen otellerimizde ve diğer turizm işletmelerinde sezon hareketliliğinin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Sezonun kaderi pandemiye bağlı. Eğer vakalarda yükselme veya ikinci bir dalga olmazsa eylül ayı sonuna kadar bölgemizde turizm hareketliliği yaşanacaktır."

Erdek ve Ayvalık'ta yüzler gülüyor

Erdek Belediye Başkanı Hasan Yapakçı, bayramda İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir gibi kentlerden gelen turistlerin yanı sıra günübirlik tatilcilerin de oldukça fazla olduğunu söyledi.

Yapakçı, esnafın iyi iş yaptığını ve yüzünün güldüğünü belirterek, "Bayramda yalnız Erdek merkez değil, başta Ocaklar olmak üzere Narlı, İlhan, Turan ve Ormanlı da doluydu. Bayramdan sonra normale dönüldü. Şimdi doluluk oranımız ortalama yüzde 60-70 dolayında." diye konuştu.

Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak da Kurban Bayramı'nın beklediklerinin de üzerinde bir yoğunlukla geçtiğini anlatarak, "Tesislerimizdeki doluluk oranları yüzde 90'ları buldu. Bayramın ardından da Ayvalık'ta halen hareketlilik sürüyor. Tahmin ediyorum ki bu durum ağustosun sonuna kadar devam eder." dedi.

Ayvalık Turizmciler Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, bayram tatilinde tesislerin kapasitelerinin dolduğuna işaret etti.

Sezonun geri kalanında da yüzde 70 ile 80 civarında yoğunluk beklediklerine dikkati çeken Özgültekin, "Bu yoğunluğun herhangi bir sorun çıkmazsa ağustos sonuna ve okullar açılıncaya kadar devam edeceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Kurban Bayramı tatili Kuzey Ege'de turizmciye 'can suyu' oldu

Kaynak: AA

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