Kuraklığın fotoğrafı
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Kuraklığın fotoğrafı

19.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:37
Kuraklığın fotoğrafı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı'nda 8 ay arayla çekilen görüntüler, barajdaki su azalmasını gözler önüne serdi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı'nda 8 ay arayla çekilen görüntüler, barajdaki su azalmasını gözler önüne serdi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 'Kayseri'nin denizi' olarak bilinen Yamula Barajı da Türkiye'deki kuraklıktan etkilendi. Yağışların az olması nedeniyle barajın debisi düştü. Geçtiğimiz 5 Mayıs'ta drone ile çekilen görüntülerde baraj suları eski Kuşçu Köyü'nün üstünü kapatırken, 14 Aralık'ta çekilen görüntüler de köy gün yüzüne çıktı.

Ortaya çıkan manzara ise kuraklıktan dolayı baraj sularının çekilmesini gözler önüne serdi. - KAYSERİ

Kuraklığın fotoğrafı
Kuraklığın fotoğrafı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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