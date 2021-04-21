Kültür ve Turizm İl Müdürü Soytürk'ten kent tanıtımına katkı verenlere teşekkür belgesi
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Kültür ve Turizm İl Müdürü Soytürk'ten kent tanıtımına katkı verenlere teşekkür belgesi

Kültür ve Turizm İl Müdürü Soytürk'ten kent tanıtımına katkı verenlere teşekkür belgesi
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Turizm Haftası kapsamında kentin tanıtımına katkı sağlayanlara teşekkür belgesi vermeye devam ediyor.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Turizm Haftası kapsamında kentin tanıtımına katkı sağlayanlara teşekkür belgesi vermeye devam ediyor.

Soytürk, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar ve dernek yönetim kurulu üyesi Arif Meriç'i kentin tanıtımına yaptıkları katkıdan dolayı tebrik etti.

Edirne'nin çok özel bir kent olduğunu ifade eden Soytürk, "Edirne'nin herkes tarafından bilinse de tanıtımının da aksatılmadan yapılmasına her zaman gerek var. Bu güzel şehri her fırsatta ulusal ve uluslararası medya aracılığıyla tanıtan, gönülden bu işi üstlenen iki değerli isme ben de kurumum adına teşekkür etmek istedim. Kendileri 'fahri turizm elçileridir' kendilerini kutluyorum, verdikleri destek için Edirneliler adına teşekkür ediyorum" dedi.

Dinar da bir kentte yaşayan herkesin karınca kararınca yaşadığı kenti elinden geldiğince tanıtmasının bir ödev olduğunu belirterek, bu çalışmalarında bir karşılık beklemeseler de takdir edilmenin motivasyonlarını artırdığını kaydetti.

Edirne'nin tanınmasına katkı sağladıkları için teşekkür eden Soytürk, Dinar ve Meriç'e teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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