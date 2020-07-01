Kültür ve Turizm Bakanlığından "Güvenli Turizm Sertifikası"nı zorunlu hale getiren genelge
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Kültür ve Turizm Bakanlığından "Güvenli Turizm Sertifikası"nı zorunlu hale getiren genelge

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 50 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerine "Güvenli Turizm Sertifikası" alma zorunluluğu getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından
01.07.2020 19:05 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:05

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 50 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerine "Güvenli Turizm Sertifikası" alma zorunluluğu getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzalı, değişiklik yapılan "Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi", Sağlık Bakanlığına, 81 Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne, İller İdaresi Genel Müdürlüğüne, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne gönderildi.

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesine yönelik otellere izolasyon odaları yapılması şartı getirilmişti.

Genelgeye göre, ikametgah adresi yurt dışında olan misafire, Türkiye'ye girdikten sonra veya konaklama süreci içerisinde Kovid-19 teşhisi konulması ve sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediğinin belirlenmesi halinde, konaklama sözleşmesinde belirtilen süre ve koşullarda tesiste konaklaması sağlanacak.

Kovid-19 teşhisi konulan misafir ile aynı aileden olan veya birlikte aynı odada kalan kişiler dahil, konaklama süresince misafir izolasyon odalarında kalacaklarına ve odalarının dışına çıkamayacaklarına ilişkin imza karşılığı yazılı bilgilendirme ve bildirim yapılacak.

Bu kapsamda, Kovid-19 teşhisi konulmuş ve sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediği belirlenen misafirlerin veya bu misafirle aynı aileden olan veya aynı odada konaklayan ancak hastalık teşhisi bulunmayan misafirlerin konaklamasına yönelik 50 misafir odasına kadar 1, 51-100 misafir odası için 2 izolasyon odası, 101-150 misafir odası için 3, 151-200 misafir odası için 4, 201-250 misafir odası için 5, 251-300 misafir odası için 6, 301-350 misafir odası için 7, 351-400 misafir odası için 8, 401-450 misafir odası için 9, 500 ve üzeri misafir odası için 10 olmak üzere toplam oda kapasitesine uygun sayıda misafir izolasyon odaları düzenlenecek.

Bu odaların, diğer misafir odaları ile en az temasta olacak şekilde aynı kat ve aynı blokta düzenlenmiş olması, düzenlendikleri kat veya blokta normal misafir odalarının bulunmaması veya 2'şer misafir odası boş bırakılacak şekilde bir uçta toplanarak koridorda fiziksel ayrımı sağlanacak.

Misafir izolasyon odalarında konaklayan misafirlerin, konaklama sözleşmelerinde belirtilen süre boyunca odalarından çıkmaksızın, sözleşme koşullarına uygun olarak yiyecek içecek sevisi ve oda temizlik hizmeti alabilecek.

İzolasyona alınmış misafire servis ve kat hizmeti verecek personel belirlenecek. İzolasyon servis personelinin çalışma koşulları, ek hizmet bedelleri, koruyucu ekipmanları, misafire yaklaşım mesafesi ve koşulları, servis öncesi ve sonrası uygulayacakları kişisel temizlik ve hijyen kurallarının da yer aldığı "izolasyon personeli protokolü" hazırlanıp, sözleşmeleri yapılacak. Ayrıca bu personele hijyen ve sağlık eğitimi de verilecek.

Misafir izolasyonu süresince izolasyon personelinin mümkünse tesiste konaklaması sağlanacak. Personelin sağlık durumları sıkça izlenecek.

Misafir izolasyon odalarına servis ve kat hizmeti veren personelin maske, koruyucu siperlik ve her kullanımdan sonra değiştirilmek üzere tek kullanımlık eldiven kullanması, kıyafetlerini tamamen değiştirmesi veya koruyucu tek kullanımlık kıyafet giymesi ile servis öncesi ve sonrası kişisel hijyen uygulamaları ve her kullanımdan sonra tek kullanımlık kıyafet, eldiven ve maskenin diğer atıklardan ayrı olarak bertarafı sağlanacak. Her bir aşamaya ilişkin izlenirlik kayıtları tutulacak.

Misafir izolasyon odalarının kullanımdayken havlu, çarşaf gibi tekstil ürünlerinin ve servis bulaşıklarının ayrı toplanması ve diğer misafir kirlileri ile temas ettirilmeksizin en az 60 derecede yıkanması sağlanacak.

Faaliyetteki konaklama tesislerine sertifika almaları için 15 Temmuz'a kadar süre verildi

Genelgeye göre, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda yürütülen uluslararası sertifikasyon kuruluşlarınca üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle devamlılığını sağlamayı hedefleyen "Güvenli Turizm Sertifikası"nın, Bakanlık belgeli olan veya olmayan, 50 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerince alınması zorunlu olacak.

Halen faaliyette olan konaklama tesislerinin "Güvenli Turizm Sertifikası"nı alabilmeleri için 15 Temmuz 2020 tarihine kadar, faaliyete yeni geçecek tesislerin ise faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansının "www.tga.gov.tr" adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen "Güvenli Turizm Sertifikası" koşullarını yerine getirilerek almaları gerekecek.

Sertifika alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin, sertifikasız faaliyet gösterdiği takdirde işletme faaliyetlerine son verilecek.

İkametgah adresi yurt dışında olan ve Türkiye sınırlarına girdikten sonra veya konaklama süreci içerisinde Kovid-19 teşhisi konulmuş ve sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediği belirlenen misafirlerin veya bu misafirle aynı aileden olan, aynı odada konaklayan ancak hastalık teşhisi bulunmayan misafirlerin genelgede belirtilen koşullarda, konaklama sözleşmeleri süresince konaklamalarının sağlanmadığının tespiti halinde turizm belgesi iptali dahil her türlü cezai işlemler saklı kalmak kaydıyla işletme faaliyetleri sonlandırılacak.

Kaynak: AA

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