Tarihi Karahoca Camii, cuma namazıyla ibadete açıldı

ANKARA - Osmanlı'nın son dönem eserlerinden, özellikle nakış işlemeleri ve süslemeleriyle bir sanat şaheseri olarak bilinen 118 yıllık Karahoca Camii (Hüseyin bin Mehmed Camii) restorasyonunun bitmesiyle ibadete açıldı.

Haymana Belediyesi'nin girişimlerinin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından önce tescillenen, ardından restore edilen Karahoca Camii, cuma namazıyla ibadete açıldı. Caminin açılışı, Haymana Kaymakamı Osman Sak, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik, AK Parti, MHP ve CHP İlçe Başkanları, Meclis Üyeleri, Muhtarlar, STK Başkanları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Haymana bir tarihi eserine daha kavuştu

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, "Burası yıkık dökük harabe bir haldeydi, girişimlerimizin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce restore edildi. Biz de Haymana Belediyesi olarak kamulaştırma kararı alıp bu alanda bir meydan ve çevre düzenlemesi çalışması gerçekleştirdik. Mübarek üç ayların başladığı bugün de özellikle açılışımız yapmak istedik. Burada birebir emeği olan AK Parti Milletvekilimiz Zeynep Yıldız başta olmak üzere Karahocalı Meclis Üyemiz Talip Kapıcı, Muhtarımız, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ise konuşmasında "Milli Mücadelenin son kalesi, yıkılmayan kalesi Haymana'nın bu güzel köyünde böyle bir eseri açmanın şerefi hepimize nail olur inşallah. Milletvekilimizin ve Belediye Başkanımızın gayretleri, Vakıflar Ankara Bölge Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla bu eseri cemaatiyle buluşturuyoruz. Rabbim cemaatini bol etsin" dedi.

"Bu bir takım çalışması, Türkiye büyük bir takımdır"

Camiinin manevi değerinin son derece yüksek bir eser olduğunu belirten AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, "Bu eserin ayakta durmasını sağlayan gerçekten vakıf medeniyeti olduğumuz bize her dakika hissettiren TİKA'yla dünyanın her yerinde, Kültür Bakanlığı ile de yurdumuzda eserlerimize sahip çıkan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kültür Bakanımıza, Vakıflar Genel Müdürümüze, bölge müdürümüze, Belediye Başkanımıza, Ak Parti İlçe teşkilatımıza ve bu köylü olan meclis üyemize teşekkür ediyorum. Bu bir takım çalışması, her zaman söylüyoruz Türkiye büyük bir takımdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, desteklerinden ötürü milletvekili Zeynep Yıldız'a ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'ya teşekkür plaketi sundu.

Kurdele kesiminden sonra Haymanalı İlahiyat profesörü Orhan Çeker'in vaazı ve kılınan Cuma namazıyla Karahoca Cami ibadete açıldı.