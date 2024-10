Sami Kohen anısına 'Dış Politika Sohbetleri'nin ilki gerçekleştirildi

Etkinliğin açılış konuşmalarını Bahçeşehir Üniversitesi Dekanı Hümeyra Adıgüzel, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir ve Kohen ailesi adına Jale Kohen Aldiş gerçekleştirdi. Ardından, Prof. Dr. Esra Albayrakoğlu'nun moderatörlüğünde dış politika ve uluslararası ilişkiler üzerine çeşitli sunumlar yapıldı. Etkinliğe Sami Kohen'in eşi Mirka Kohen ve oğlu Alp Kohen'in yanı sıra gazete ve yayın kanallarından çok sayıda davetli ve Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri katıldı.

ŞENDİR: KOHEN'İN MİRASI GENÇ KUŞAKLARA AKTARILMALI

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, Sami Kohen'in gazeteciliğe katkılarının genç nesillere aktarılması gerektiğini altını çizdi. Kohen'i bir deniz fenerine benzeten Şendir, onun olayları nasıl derinlemesine analiz ettiğini ve bu yaklaşımın genç gazetecilere öğretilmesinin önemi hakkında ise şunları söyledi:

"Sami abi bir deniz feneri gibiydi; olayları alır, bütün dünyayı takip eder, okur ve bize anlatırdı. Bu etkinliği sadece Sami abi ne kadar güzeldi diye anmak yerine, onu genç kuşaklara anlatma görevi olarak görüyoruz. Artık dış politika, dünya genelinde seçim sonuçlarını bile etkileyen bir alan. Çünkü dış politika manipülasyona ve ajitasyona çok açık. Biz dostları olarak onu anlıyoruz, ancak bize düşen görev, bu tecrübeyi gençlere aktarmaktır."

Şendir, ayrıca bu etkinliğin her yıl düzenleneceğini ve Kohen'in adını yaşatmak için Anadolu'daki üniversitelerde de bu tür buluşmalar yapmayı planladıklarını anlattı. Şendir, "Bu etkinliği ilk kez düzenledik, ancak her yıl yapmayı planlıyoruz. Her yıl bir üniversiteye gideceğiz, Anadolu'ya da gideceğiz ve Sami Kohen'i gençlere anlatacağız. Bu şimdi artık Milliyet'in borcu ve biz bu borcu ödüyoruz" dedi.

KOHEN: ÖĞRENCİLER ONUN İÇİN BÜYÜK BİR İLHAM KAYNAĞIYDI

Sami Kohen'in oğlu Alp Kohen, "Bugün çok önemli bir gün çünkü Bahçeşehir Üniversitesi'nde ilk kez böyle bir etkinlik gerçekleştiriliyor ve bunun devam edeceğini düşünüyorum. Bahçeşehir Üniversitesi, babam için çok önemliydi çünkü burada ders veriyordu. Öğrenciler onun için büyük bir ilham kaynağıydı; onlardan öğrendi ve onlara öğretti. Dolayısıyla burada olmaktan çok memnunuz. Milliyet Gazetesi'ne de teşekkür etmek lazım; orası onun ikinci ailesiydi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz ve bu tür etkinliklerin devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Sami Kohen'in uzun gazetecilik kariyerinde, dünya çapında ele aldığı olayların önemini vurgulayan Alp Kohen, bu mirasın gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade ederek, "66, belki 70 senelik meslek hayatında oluşturmuş olduğu içerikleri gelecek nesillere aktarmak gerekiyor. Örneğin, Kıbrıs meselesi, Arnavutluk olayları gibi dünyadaki önemli olayları ele aldı; Çin'e giden ilk gazeteci olması da çok önemli. Bu tür içeriklerin gelecek nesillere aktarılması lazım. Böyle anma etkinlikleri çok önemli ama babamın içeriklerinin hepsini maalesef yansıtmıyor. Milliyet Gazetesi'nde bulunan arşive, oradaki içeriklere ulaşım var, belki bu içerikler daha farklı mecralara açılabilir" ifadelerini kullandı.

ALDİŞ: BABAM SADECE TÜRK BASININDA DEĞİL, DÜNYA BASININDA DA ETKİLİ BİR GAZETECİYDİ

Sami Kohen'in kızı Jale Kohen Aldiş ise babalarının ulusal ve uluslararası basındaki etkisinden bahsederek, "70 küsür senelik meslek hayatında hem Türk basınında hem de yabancı basında binlerce yazısı, makalesi var. Hatta ölümünden sonra sakladığı arşivleri karıştırırken Hintçe'ye çevrilmiş yazılarına bile rastladık. Japonca yazıları anladık ama başka dillerde, anlamakta zorlandığımız yazıları bile bulduk. Babam sadece Türk basınında değil, dünya basınında da etkili bir gazeteciydi. Onun çocukları olmaktan gurur duyuyoruz ve onu sevgiyle anıyoruz" dedi.

ÖNEMLİ SUNUMLAR GERÇEKLEŞTİ

Etkinlikte ayrıca Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı Can Baydarol, ve TED Üniversitesi Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birgül Demirtaş, dış politika konularında önemli sunumlar gerçekleştirdi.

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, 'Türk Dış Politikası'na Genel Bakış ve Orta Doğu ile İlişkiler' başlıklı sunumunda, Türkiye'nin güncel dış politika stratejilerini ve bölge ülkeleriyle olan ilişkilerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. Özülker, Sami Kohen'in yazılarında sıkça vurguladığı dış politikadaki yapıcı role dikkat çekerek, Kohen'in uluslararası başarılarını öne çıkardı. Ayrıca, Kohen'in gazeteciliğin ötesinde bir perspektifle dünya insanı olmasının önemini vurguladı.

Türkiye-AB ilişkilerinde Ankara Anlaşması'nın önemine vurgu yapan Can Baydarol da meslek gruplarına getirilebilecek vize kolaylığının Türkiye'nin geleceği açısından önemini Sami Kohen'in Avrupa ile ilişkiler üzerine yaptığı analizler ışığında anlattı.

Prof. Dr. Birgül Demirtaş ise gerçekleştirdiği 'Çatışmalar Işığında Küresel Siyasetin Geleceği' başlıklı konuşmasında, günümüz dünyasında yaşanan çatışmaların uluslararası sistemde yarattığı değişimlerden bahsederek, Kohen'in küresel çatışmalar üzerine yaptığı değerlendirmeleri hatırlattı. Demirtaş, "Sami Kohen'in rasyonelliği hepimize ışık olsun" dedi.

Sami Kohen'in anısına düzenlenen etkinlikte, katılımcılar hem Kohen'in dış politika anlayışını hem de güncel küresel meseleleri tartışarak, Kohen'in mirasını onurlandırdı.