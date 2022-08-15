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Mardin haberi... Midyat'ta iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi

Mardin haberi... Midyat'ta iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi

Mardin haberine göre Midyat'ta belediye tarafından personele yönelik iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi düzenlendi.

Midyat'ta belediye tarafından personele yönelik iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi düzenlendi.

Belediyen kampüs alanında düzenlenen eğitime iş güvenliği uzmanı Aydın Sağlam ve Dr. Zeynep Bulut konuşmacı olarak katıldı.

Eğitimde katılımcılara, "çalışma mevzuatı", "çalışanların yasal hak ve sorumlulukları", "iş yeri temizliği", "iş sağlığı ve güvenliği", "iş kazası", "meslek hastalığı", "ilk yardım", "öfke kontrolü", "psikolojik sağlamlık" ve "hastalıkta doğan hukuki sonuçlar" gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

AA / Selahattin Erol - Kültür Sanat

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