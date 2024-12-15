Üye Girişi
Haberler
Bakan Güler: Suriye'de PKK/YPG terör örgütü er ya da geç tasfiye edilecek
Bakan Güler'den çok net Suriye mesajı: Er ya da geç tasfiye edilecek
Türkiye'den ABD'ye DEAŞ ile mücadele kapsamında ses getirecek teklif
Türkiye'nin ABD'ye yaptığı teklif ilk kez ortaya çıktı
Ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
Esad'ın ülkeden kaçan askerleri Irak'ın Rutba ilçesine sığınmış
Esad'ın askerlerinin kaçtığı ülke belli oldu

Asırlık Evi Restorasyonla Yaşatıyor ve Yöresel Lezzetler Sunuyor

Asırlık Evi Restorasyonla Yaşatıyor ve Yöresel Lezzetler Sunuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de Zuhal Aksöz, dededen kalma 100 yıllık evi restore ederek hem müze gibi bir mekan haline getirdi hem de bahçesinde kafe restoran hizmeti sunmaya başladı. Aksöz, müşterilerine eski müzikler eşliğinde yöresel yemekler sunarak geçmişi günümüze taşıyor.

Düzce'de yaşayan Zuhal Aksöz, bakım ve tadilattan geçirerek asırlık eşyalarla donattığı ata yadigarı evde geçmişi geleceğe taşırken, bahçede de kafe restoran hizmeti veriyor.

Evli ve 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Aksöz, Konuralp bölgesinde eşi Hüseyin Aksöz'ün dedesinden kalma tek katlı yaklaşık 100 yıllık ahşap ve kerpiç yapılı evi 8 yıl önce kendi imkanlarıyla restore ettirerek hem ziyarete açmaya hem de restoran ve kafe olarak kullanmaya karar verdi.

Eşinin ve çocuklarının da fikrini beğenmesiyle kolları sıvayan Aksöz, birinci derece sit alanı içerisinde kalan evi aile desteğiyle aslına uygun şekilde bakım ve tadilattan geçirdi.

Aksöz, Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ne yakın konumda bulunan evin içini ve bahçesini dededen kalma birçoğu bakır, ahşap ve porselen ev, mutfak, tarım alet ve gereçleriyle donattı.

Eve adeta "müze" görünümü kazandıran Aksöz, otantik tarzda oluşturduğu bahçede ise konuklarına kendi hazırladığı yöresel lezzetleri sunuyor.

"Her şeyi koruyarak bir konsept oluşturduk"

Zuhal Aksöz, AA muhabirine, evin yaklaşık 100 yıllık geçmişe sahip olduğunu, 8 yıl önce hayatını kaybeden dedelerinin anısını yaşatmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Aksöz, restorasyondan önce evdeki asırlık malzemeleri kendi evlerinin bir odasında koruma altına aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Evin restorasyonuyla kendimiz ilgilendik. Tamamen her şeyi sıfırladık, tahtaları yıkayarak başladık. Sedirleri eşimle çaktık, örtüleri birlikte diktik. Camdaki tüllerin kornişlerine kadar 1 ay gibi kısa sürede her şeyi biz yaptık. Dedemizin kullandığı tabaklardan sürahi ve fincan takımlarına kadar her şeyi koruyarak böyle bir konsept oluşturduk. İlk önce hatıraları koruyarak başladık. Sonra bunu bir işletmeye dönüştürmeye karar verdik."

Aksöz, yaşadığı dönemde dedelerini her gün çocuklarıyla ziyarete geldiklerini anlatarak, "Dede burada yaşadığında çocuklarımla sürekli buradaydık. Her gün sabah gelip yemeklerini, işlerini yapıp tekrar evimize gidiyorduk. Yani çocuklar da burada yaşadı onunla birlikte. O yüzden evin her köşesinde ne yaptıklarına, nerede oturduklarına, yemek yediklerine onlar da şahit oldu. Dolayısıyla büyüklerine çok saygı duyuyorlar ve eskiye düşkünlükleri var. Genç nesiller ama onlar da çok seviyorlar bu işletmeyi." ifadelerini kullandı.

Adeta müzeyi andıran evi ziyaret edenlerin geçmişte yolculuğa çıktığını dile getiren Aksöz, şöyle devam etti:

"Müşterilerimiz buraya geldiğinde hemen eski müzikleri açalım istiyorlar. Eski müzikler eşliğinde kahvelerini içiyorlar, yemeklerini yiyorlar, o şekilde keyif alıyorlar. Burada eskiyi hatırlayarak mutlu oluyorlar. Müşterilere içeriyi de gezdiriyoruz. Biz evdeki eşyaları yaşayarak onlara anlatıyoruz. Onlar da 'Biz burada eskiyi yaşıyoruz, eski anılarımız canlanıyor.' diyorlar. Onlara anlatırken, hizmet ederken ben de çok keyif alıyorum."

Aksöz, evin bahçesinin restoran ve kafe olarak kullandığını belirterek, "Burayı açtıktan sonra, yani 8 yıldır kendim pişiriyorum, kendim hizmet ediyorum, kendim toparlayıp yıkıyorum. Müşterilerimle de kendimiz ilgileniyoruz. Dışarıdan çalışanım yok. Hiç de zor olmuyor. Kadın isterse bence her şeyi yapabilir. Bütün kadınların hayatın içinde daha çok aktifleşmelerini istiyorum. Burayı açarken bu bölgedeki birçok kadına iş imkanı sunarım hayaliyle bu yola başladım. İnşallah bunu da başaracağım, hiç vazgeçmedim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Kültür Sanat
img

Kürsüye çıkan Bakan Yerlikaya'yı şoke eden protesto
img

İşte emekli ve memur zammı için en güçlü senaryolar
img

Şam'daki komşuları devrik liderin son saatlerini anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Suriye'yi yönetme niyetimiz yok
Orta Doğu'yu tedirgin eden iddiaya Genelkurmay Başkanı'ndan yanıt
Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye
Soylu'nun paylaştığı mesajlar tecrübeli siyasetçiyi zora sokacak
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Esad'ın devrilmesi sonrası Hizbullah lideri Naim Kasım ilk kez konuştu
Esad'ın devrilmesi sonrasında Hizbullah liderinden ilk açıklama
Aleyna Tilki iş ilanı verdi
Aleyna Tilki iş ilanı verdi! Üstelik en yakınındaki kişi olacak
Ünlü oyuncu Levent Ülgen, yeni dizisi için imaj değiştirdi
Ünlü oyuncunun son halini kimse tanıyamadı

Son Dakika Haberleri

Tottenham Fulham Maçı Hangi Kanalda? Manchester Utd - Everton Maçı Yayın Bilgisi Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman? Manchester Utd Everton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Everton maçı ne zaman? Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.